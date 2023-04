Klima-Shakira dreieinhalb Stunden vernommen

Erst einmal schauen wir diesmal aber in die Ukraine, wo womöglich bald am Schlachtfeld Entscheidungen fallen, während in Peking Frankreich und China nach einer diplomatischen Lösung suchen.

Einmal in der seit Monaten heftig umkämpften Stadt Bachmut. Da könnten die Verteidiger nun doch abziehen, deutet Präsident Wolodimir Selenskij bei seinem Besuch in Polen vorsichtig an, um einer Einkesselung zu entgehen.

Andererseits könnte die länger erwartete ukrainische Gegenoffensive ganz wo anders stattfinden, seit längerem bereitet sich Russland auf einen Angriff der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim vor, und jetzt heißt es von einem Vertreter des Kiewer Präsidentenbüros mit einer Rückeroberung der Krim könnten Verhandlungen beginnen.