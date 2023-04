Klimaaktivistin vor Abschiebung? Dreieinhalb Stunden vernommen

"Am Weg, um ohne rechtskräftige Strafe meinen Aufenthalt zu rechtfertigen, dafür steh' ich doch gern um 5 Uhr auf", postet die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl in den frühen Morgenstunden. Um 8.30 Uhr musste die 26-Jährige im Bundesamt für Fremden- und Asylwesen in Leoben erscheinen - "zur Einvernahme hinsichtlich Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme", heißt es in der Ladung.

Dreieinhalb Stunden dauerte die Einvernahme durch die Fremdenpolizei. "Ich wurde sehr ausgefragt, zum einen über mich als Person, zum anderen über das Gefährdungspotential im Zuge meiner Proteste bei 'Letzte Generation'. Die Fragen waren teilweise schon unangenehm", sagte die Studentin gegenüber dem KURIER.