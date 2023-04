Drohende Ausweisung von Aktivistin: Forscherin übt Kritik an Behörden

Die 26-jährige Windl erhielt nach ihrer Teilnahme an Protestaktionen der "Letzten Generation" in Wien und Klagenfurt Post von den Behörden Post zur "Einvernahme hinsichtlich Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme". Sie wurde am Donnerstag durch die Beamten des BFA in Leoben befragt.

"Erfülle alle Voraussetzungen"

"Ich erfülle alle Voraussetzungen für einen Aufenthalt in Österreich. Ich habe keine einzige rechtskräftige Strafe. Auch alles was im Verwaltungsrecht auf mich zukommen könnte, ist in Beeinspruchung", sagte die 26-Jährige, die in Klagenfurt studiert und in Graz wohnt, der APA am Donnerstag vor dem Termin.