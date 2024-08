Ukrainische Offensive auf russischem Boden: Was ist das Ziel?

© video

Vor rund zwei Wochen haben ukrainische Truppen die russische Grenze passiert. Mittlerweile besetzt die Ukraine eine Fläche, die größer als New York ist. Was ist genau passiert? Was ist das taktische Ziel hinter der Offensive in Kursk und warum schweigt Kreml-Chef Wladimir Putin?