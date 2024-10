Harris vs. Trump: Wie wichtig ist die US-Wahl für die Welt?

Kamala Harris oder Donald Trump - wer gewinnt die US-Wahl? Genau heute in einer Woche wird in den USA gewählt. Derzeit ist das Rennen um das Weiße Haus denkbar knapp und Harris und Trump liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch wie wichtig ist diese Wahl für Europa und die Welt? Wieviel ist in den letzten sieben Tagen noch möglich und warum hängt die Wahl in Wahrheit an einzelnen Bundesstaaten? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi.