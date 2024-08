Lugner verstorben - Was war er für ein Mensch?

Richard Lugner, der 91-jährige Bauunternehmer und Society-Löwe, ist am Vormittag in seiner Villa in Döbling verstorben. Was der Tod von Richard Lugner für die österreichische Gesellschaft bedeutet und wer er als Mensch war, besprechen wir bei STUDIO Kurier mit Society-Redakteurin Lisa Trompisch.