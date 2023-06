Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Haare spenden für den guten Zweck

Sophie will ihre Haare spenden. An Kinder mit Krebs, die wegen der Chemotherapie ihre eigenen Haare verloren haben oder an solche, die an anderen Krankheiten leiden. „Meine Haare wachsen ja wieder nach“, sagt sie.