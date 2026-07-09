Manche Kleidungsstücke der spanischen Modekette Zara lösen in den sozialen Medien einen regelrechten Hype aus. Zuletzt war es DIE virale Zara-Bomber-Lederjacke mit auffälligem Stehkragen, aktuell sorgt die „weit fließende Hose“ im leicht glänzenden Satin-Look für Aufsehen. Die Mischung aus Bequemlichkeit, Style und Eleganz macht sie zum beliebten Trendteil. Viele haben sie und erstaunlich viele stürzen damit. Die Vorfälle häuften sich dermaßen, dass es mittlerweile sogar einen eigenen Hashtag gibt: #deadlyzarapants. Doch was macht die vermeintlich „tödliche“ Hose so gefährlich, dass sie sogar zu Knochenbrüchen führen kann?

Virale Zara-Hose wird zur Stolperfalle Aufgeschlagene Knie, verstauchte Handgelenke, zerrissene Hosen und kaputte Handys: Die Inhalte in den Videos auf Instagram und TikTok ähneln sich auffallend. Etliche Frauen berichten, dass sie wegen der Zara-Hose gestürzt sind. Dabei werden immer wieder zwei Gründe genannt, weshalb die luftige Hose zur Stolperfalle wird: Entweder, weil die Hosenbeine viel zu lang sind und man beim Gehen auf den glatten Stoff steigt und darauf regelrecht ausrutscht. Insbesondere dann, wenn der Untergrund besonders glatt ist, etwa auf Fliesen in einem Einkaufscenter.

sind und man beim Gehen auf den steigt und darauf regelrecht Insbesondere dann, wenn der Untergrund besonders glatt ist, etwa auf Fliesen in einem Einkaufscenter. Oder weil man sich mit dem Schuh im weiten Hosenbein verfängt und dadurch den Halt verliert.

Knochenbruch nach Sturz mit Zara-Hose Ob Szenario eins oder zwei: Fest steht, dass die virale Zara-Hose zahlreiche Fashionqueens zu Fall bringt. In den sozialen Netzwerken berichten manche Frauen sogar von Krankenhausaufenthalten, weil sie sich durch den Sturz Knochenbrüche zugezogen haben. So auch TikTok-Nutzerin Holly Gilmer. Sie schreibt zu einem Video, das sie unter anderem humpelnd und später im Krankenhaus zeigt: „Diese Zara-Hose müsste eigentlich mit einem Warnhinweis verkauft werden, denn jetzt habe ich mir das Knie gebrochen …“

Frauen berichten von ähnlichen Erfahrungen In den Kommentarspalten teilen zahlreiche Frauen Fotos von sich in der viralen Zara-Hose und nehmen das Ganze mit Humor. „Ich habe den heutigen Tag überlebt“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: „Sind diese Hosen eigentlich verflucht, oder was?“

KURIER-Journalistin berichtet von Sturz Auch KURIER-Journalistin Caroline Bartos kann ein Lied davon singen. Auf dem Weg in die Arbeit stürzte sie und fiel mit voller Wucht auf Handgelenke und Knie. Der Übeltäter war zwar keine Hose der Marke Zara, allerdings handelte es sich um ein ähnliches Modell aus fließendem Stoff mit weitem Bein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Caroline Bartos KURIER-Journalistin Caroline Bartos musste nach einem Sturz in der Apotheke versorgt werden. Sie blieb mit ihrem Turnschuhe in dem weiten Hosenbein hängen.

Wollte Bim noch erwischen – blieb mit Schuh in Hose hängen „Man läuft weder Öffis noch Männern hinterher, heißt es doch so oft. Und schon gar nicht, wenn man eine bodenlange, weite Hose trägt. Sonst kann es schon mal vorkommen, dass man – so wie ich – mit Anlauf einen ordentlichen Bauchfleck auf dem heißen Asphalt hinlegt, weil der Sportschuh im Hosenbein hängenbleibt“, berichtet Bartos. Die Hose hat den Sturz überraschenderweise ohne einen Riss überstanden. Knie, Handgelenke und die Schulter hingegen nicht.