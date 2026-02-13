Am 12. Februar ging der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Ein jährliches Gesellschaftsspektakel, zu dem sich 2026 rund 5.500 Gäste einfanden. Hochkarätige Stargäste wie Filmikone Sharon Stone und "TV-Nanny" Fran Drescher sorgten für Hollywood-Flair im ersten Bezirk.

Laut Angaben der Wiener Staatsoper verfolgen bis zu 2,5 Millionen Menschen das Ereignis live im Fernsehen und via Stream. Für den feierlichen Auftakt des Ballabends sorgten heuer 144 Debütantinnen und Debütanten, das sogenannte Jungdamen- und Jungherrenkomitee. Mit strengem Dresscode und exakt einstudierter Choreografie eröffneten sie traditionell den Ball.

Debütant mit Fidget Spinner begeistert das Netz Doch einer der Debütantin durchbrach für einen kurzen Moment die klassische Inszenierung: Vor dem Tanz zog er einen sogenannten Fidget Spinner hervor, hielt das Kultspielzeug in Händen hält und ließ es immer wieder rotieren. Ein Video der Szene verbreitete sich auf TikTok und das Netz feiert den jungen Mann dafür.

Opernball-Video geht auf TikTok viral Die zehnsekündige Aufnahme wurde auf dem TikTok-Account der Wiener Staatsoper veröffentlicht und verzeichnet bereits über 112.000 Aufrufe. Darin sieht man die Debütantinnen und Debütanten exakt in Reih und Glied aufgestellt, als die Kamera gezielt auf einen der jungen Tänzer schwenkt und auf den roten Handkreisel in seiner Hand zoomt. Mit einem leicht nervösen Lächeln lässt der Debütant das Spielzeug, das 2017 Kultstatus erlangt hat, rotieren.

Was ist ein Fidget Spinner? Bei einem Fidget Spinner handelt es sich um ein kleines Handspielzeug, bei dem in der Mitte ein Kugellager platziert ist. Man hält es zwischen zwei Fingern und stupst mit der anderen Hand einen der Ausleger an, wodurch sich der Spinner mehrere Sekunden oder sogar Minuten um die eigene Achse dreht. 2017 erlebte der Handkreisel einen regelrechten Hype in den sozialen Medien und wurde an manchen Schulen sogar verboten, da er die Schüler ablenken konnte.

Das Gadget soll nicht nur Spaß machen, sondern laut Herstellern auch einen therapeutischen Nutzen haben. Bei Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus kann der Spinner unterstützend wirken, innere Unruhe abbauen und Stress reduzieren. Die haptische Beschäftigung hilft, nervöse Energien zu kanalisieren.

Fidget Spinner kann bei Stress und Nervosität helfen Für die meisten Debütantinnen und Debütanten ist der Ballauftritt das erste Mal im großen Scheinwerferlicht und haben Tausende Augen im Saal und Millionen von TV-Zuschauenden sind auf sie gerichtet. Es ist daher absolut verständlich, dass manche mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Gut möglich, dass der junge Mann in dem Video den Fidget Spinner genau deswegen nutzte: um sich zu beruhigen, zu fokussieren und eine einwandfreie Tanzperformance abliefern zu können.