Wenn sich die Türen der Staatsoper öffnen, wird Wien für eine Nacht zum glamourösesten Laufsteg des Landes. Wie schon in den letzten Jahren setzen die prominentesten Gäste auf elegant-zeitlose Roben. Neben Couture-Anfertigungen und oft getragenen Schätzen, gibt es auch einige Fehltritte und Verstöße gegen den Dresscode - der besagt: bodenlanges Abendkleid. Diamanten in Millionenhöhe Die Stargäste leihen sich Schmuck von den namhaftesten Juwelieren, unter anderem eine Diamantkette mit fast 60 Karat. Das Wiener Traditionshaus Von Köck etwa zeigt auf dem Opernball Juwelen im Gesamtwert von über 7 Millionen Euro an Promis wie Simone Thomalla oder Sandy Meyer-Wölden.



Die britischen Aristokratinnen und Diana-Nichten Amelia Spencer und Eliza Spencer: perfekt gekleidet für eine Opernballnacht - beide in Traumroben von Oscar de la Renta, die ab 10.000 Euro beginnen. Schmuck von Chopard.

Top: Silvia Schneider in einer Eigenkreation

Der bekannteste Gast auf dem Opernball: Sharon Stone äußerst zugeknöpft in einem Entwurf von Valentino mit Starkoch Wolfgang Puck.

Das österreichische Topmodel Nadine Leopold lebt derzeit in London und kam auf Einladung von Campari nach Wien. Sie trägt eine Couture-Robe von Eva Poleschinski

Stylish: Iris Law kam auf Einladung von Swarovski in einer ausladenden Robe aus Samt. Das Model ist die Tochter von Jude Law und übt sich auch als Influencerin.

Model Adriana Karembeu in einem tollen Kleid von Anelia Peschev.

Im Opernball-Komitee: Birgit Reitbauer in Susanne Bisovsky mit Schmuck von Schullin.

Liudmila Konovalova in Juergen Christian Hoerl und Geschmeide von Köchert.

Lilli Roncalli in einer Kreation von Maria Lucas, der Kostümbildnerin des Circus Roncalli, die im Dezember 2025 verstorben ist.

Hätte ohne Pelz noch besser gewirkt: Leona König in Jean Paul Gaultier

Die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla in einem Hosenanzug (und Schleppe) und daher eigentlich entgegen dem Dresscode. Schmuck: Von Köck

Model Nadine Mirada in einem Samtkleid von Popp & Kretschmer.

Unternehmerin Amra Deisenhammer zeigt sich in Zuhair Murad und Schmuck im Wert von 400.000 Euro des Juweliers Von Köck.

Extremfarbe für Lilian Klebow, Kleid von Dagmar Mikolics.

Davina Geiss in einem klassischen Ballkleid.

Nach dem Motto mehr ist mehr: Ex-Dschungelcamperin Evelyn Burdecki in Alexis F. Gonzalez.



Auffällig: Sabine Apfolterer in einer Korsage aus einem Katy Perry-Musikvideo und einem Kleid von Lilly Semenova.