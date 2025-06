Aber auch die Straßenbahnlinie 43, D, 1, 2, 71, 6 und 18 sind betroffen. Wiener und Wienerinnen müssen gewohnte Routen daher zwangsläufig abändern und das sorgt für erhitze Gemüter. Im Netz kam es am Montag – dem ersten Arbeitstag seit Beginn der Bauarbeiten – zu Aufruhr.

Am 28. Juni haben umfangreiche Bauarbeiten der Wiener Linien begonnen. Im Mittelpunkt der Sommerbaustellen steht auch heuer die U4 . Zwischen Schottenring und Friedensbrücke erneuern die Wiener Linien die über 120 Jahre alte Tunnel-Infrastruktur .

Bereits lange vor dem Start der Gleisarbeiten starteten die Wiener Linien eine breitangelegte Kampagne namens "Netz erst recht!", welche über die Notwendigkeit der Arbeiten aufklären sollte. Auch diese sorgte mit eher provokanten Slogans wie "Besser leises Gesuder als lautes Gebrechen" und "Schienenbau statt Superstau" für Aufruhr. Obwohl diese humorvolle Herangehensweise erst kürzlich mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK) in der Kategorie "Mutigste Kampagne" ausgezeichnet, können nicht alle etwas damit anfangen.

Die Kampagne wird derzeit wieder verstärkt in den sozialen Medien und auch auf Plakaten ausgespielt. Mehrere Social-Media-Nutzer machen ihrem Ärger Luft: "Besser im Auto mit Klima im Stau, als mit der 45°C Bim mit der Kirche ums Kreuz und 20 Minuten Wartezeit, weil Kapazität nicht vorhanden", schrieb ein User auf Reddit . " Frech sein kannst du, wenn du nicht nur groß redest, sondern auch lieferst", schrieb ein anderer. Ein Nutzer wird dabei noch konkreter: "Wenn du eine Werbeagentur bezahlst, damit dich jeder cool findet, statt operative Probleme zu lösen , ist das eher weniger genial".

Humor wird auch gefeiert

Andere Nutzer lobten die Wiener Linien hingegen für ihr mutiges Social-Media-Engagement und die Kampagne: "Ich mag's wenn so eher 'steife' Unternehmen auf Social Media aktiv werden ... Ich find ja auch die Wiener Linien stellen sich im Vergleich zu anderen sogar gut an", schrieb ein User auf Reddit und "Beste PR Abteilung von ganz Österreich wenn man ehrlich ist und Wiener Linien auch super!", hieß es in den Reddit-Kommentaren.