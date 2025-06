Achtung, Baustelle: Wo die Öffis in den Ferien in Wien nicht fahren können

Bim auch eingeschränkt

Am Kärntner Ring, am Schubertring und am Universitätsring werden die Gleise getauscht. Die Linien D, 1, 2 und 71 werden dafür zeitweise kurzgeführt oder umgeleitet. Zudem finden in den kommenden Monaten Gleisarbeiten in der Schlachthausgasse und am Rennweg, in der Jörgerstraße, am Margaretengürtel und auf der Hohen Warte statt.