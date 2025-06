Die Modernisierungsmaßnahmen der Wiener Linien schaffen laut Geschäftsführerin Alexandra Reinagl 3.200 Arbeitsplätze. "Rund 63 Prozent der beauftragten heimischen Unternehmen haben ihren Standort in Wien, 18 Prozent in Niederösterreich."

Auf Platz 3 der am dichtest befahrenen Netze innerhalb der EU rangiert Österreichs Bahninfrastruktur laut gemeinsamer Aussendung.

4,8 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren deshalb in die Instandhaltung, weitere 20 Milliarden Euro im Zuge des ÖBB-Rahmenplans bis 2030 investiert.

"Baustelle bedeutet Wertschöpfung"

Über die Hälfte der Investitionen in die Schiene würden bereits in der Bauphase durch Steuern und Abgaben wieder in die Staatskasse zurückfließen. Konkret bringe jeder investierte Euro Österreichs Volkswirtschaft 1,4 Euro ein.