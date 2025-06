"Rotlichtsünder": Laut Umfrage sind 7 Prozent bereits trotz Rot in Tunnel eingefahren

Seither hat die staatliche Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, kurz Asfinag , sechs Milliarden Euro in die Sicherheit, Instandhaltung und Modernisierung der österreichweit 170 Tunnelanlagen investiert.

Die Generalerneuerung von fünf Tunnel auf der A 10 (Ofenauer, Hiefler, Tunnelkette Werfen) um 265 Millionen Euro sei mit Ende Juni 2025 abgeschlossen, so die Asfinag.

der Tunnelkette Inzersdorf auf der A 9 in Oberösterreich (100 Millionen Euro),

Derzeit werden Sanierungen in der

Soweit die erfreulichen Nachrichten. Die schlechten sind: Laut einer Umfrage des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im März 2025 unter 1.000 Personen ist es um die Achtsamkeit und Wachsamkeit der Autofahrer in puncto Tunnel und Ampelschaltung in Österreich nicht allzu gut bestellt. Im Vorjahr kam es zu 130 Unfällen mit Personenschaden und neun Bränden in einem Tunnel.

Unaufmerksamkeit als Unfallursache

"Wir haben sechs Milliarden Euro investiert, um unsere Tunnel noch sicherer zu machen mittels Neubauten, laufender Sanierungen bis hin zum Einsatz bester Sicherheitstechnik und Innovationen wie dem akustischen Tunnelmonitoring Akut", sagt Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl. "Aber Verkehrssicherheit ist Teamwork und eine Symbiose von Infrastruktur, Fahrzeug und Mensch."

Fast jeder Fünfte der Befragten gibt an, bereits einmal wahrgenommen zu haben, dass ein Verkehrsteilnehmer trotz roter Ampelschaltung in den Tunnel eingefahren ist.

"Sieben Prozent, einer von 14 Befragten, hat zugegeben, selbst mindestens einmal trotz roter Ampel in einen Tunnel eingefahren zu sein", erklärt KFV-Geschäftsführer Christian Schimanovsky anlässlich der Kampagnenpräsentation "Ampelblick". Die Hauptgründe für die "Rotlichtsünder" seien: Unaufmerksamkeit und Ablenkung sowie fehlendes Gefahrenbewusstsein, so Schimanovsky.