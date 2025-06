Der Reiseverkehr in und aus Österreich ist am heutigen Samstag massiv beeinträchtigt, berichtet der ARBÖ. Neben mehreren Staubereichen auf Österreichs Hauptverkehrsrouten sorgt ein großflächiger Streik in Italien für erhebliche Störungen im internationalen Reiseverkehr - mit Auswirkungen auch auf Griechenland und Kroatien.

A2 Südautobahn: Ein schwerer Unfall mit drei LKW hat im Bereich der Unterflurtrasse Reigersdorf in Fahrtrichtung Wien zu einer vollständigen Sperre geführt. Die Bergungsarbeiten sind im Gange, eine Umleitung wurde ab dem Flughafen-Klagenfurt eingerichtet.