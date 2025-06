Leblos auf Landesstraße gefunden: 16-Jähriger starb bei Moped-Unfall

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag auf der Thalgauer Landesstraße im Gemeindegebiet von Thalgau im Flachgau in Salzburg bei einem Unfall mit seinem Moped ums Leben gekommen. Der leblose Bursch wurde von einem vorbeifahrenden Autolenker gefunden, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, berichtete die Polizei.