ÖBB starten neues Bonusprogramm

Die Bahn als klimaschonendes Verkehrsmittel hat in den letzten Jahren viel an Attraktivität gewonnen - das belegen eindeutig die laufend steigenden Passagierzahlen. Die ÖBB legen ab sofort ein neues Bonusprogramm auf, bei dem man für jeden Euro einen Vorzugspunkt sammelt und danach aus einer Vielzahl an attraktiven Prämienangeboten auswählen kann. Alles, was es dazu braucht, ist ein ÖBB Konto und die Aktivierung der Teilnahme. Für jeden Euro sammelt man einen Punkt in seinem ÖBB Konto, unabhängig davon, ob es sich um ein Standard-Ticket, Verbundticket oder Zeitkarten handelt.