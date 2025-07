Witzige Videos: User machen sich über "Sommerwetter" in Wien lustig

Videos: Sommer in Wien mit Augenzwinkern

Und die Prognose für die kommenden Tage ist wenig vielversprechend: Die Wetterlage bleibt vorerst weiterhin unbeständig, wechselhaft und für die Jahreszeit vergleichsweise kühl. Diese ungewöhnliche Wetterlage sorgt auch in den sozialen Medien für Aufsehen. Auf TikTok und Instagram nehmen Nutzerinnen und Nutzer das Wetterchaos mit Humor und teilen Videos, in denen sie sich augenzwinkernd über den vermeintlichen Sommer in Wien lustig machen.