"M2": TikTok soll in den USA durch neue App ersetzt werden

Um das drohende Verbot abzuwenden, arbeitet TikTok laut Reuters mit Hochdruck an einer neuen App, die exklusiv für den US-Markt bestimmt ist. Intern läuft das Projekt unter dem Namen "M2" . Diese App soll technisch unabhängig von der bisherigen Plattform agieren, inklusive eines eigenen Algorithmus , der ausschließlich mit amerikanischen Daten trainiert wird. Auch Hosting und Datenschutz sollen vollständig in den USA verortet sein. Die bisherige App bleibt laut OnlineMarketing.de zwar noch bis März 2026 nutzbar, wird aber schrittweise deaktiviert.

Wann soll die neue App kommen?

Die neue M2‑App für den US‑Markt soll bereits am 5. September 2025 verfügbar sein. Das US-Gesetz "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" verlangte den Verkauf oder Stopp von TikTok ursprünglich bis 19. Januar 2025. Durch drei Verlängerungen mittels Dekrete von US-Präsident Donald Trump wurde die Frist auf 17. September 2025 verschoben. Damit liegt der App-Start also etwa 12 Tage vor dem Stichtag Mitte September – TikTok hat also einen Zeitpuffer, um die US-Nutzer auf die neue, separate App umzuleiten.