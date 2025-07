Murenabgänge: Brennerstrecke in Tirol ist teilweise wieder befahrbar

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat am späten Mittwochnachmittag in Tirol für mehrere Murenabgänge gesorgt. Sperren im Straßen- und Zugsverkehr im Wipptal (Bezirk Innsbruck-Land) waren die Folge. In Schönberg und Patsch gingen Muren ab - allerdings handelte es sich um eher kleinere Erdrutsche. Es wurde niemand verletzt.

Am Donnerstag konnten dann die meisten Sperren wieder aufgehoben werden: Die Brennerstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Steinach am Brenner konnte laut ÖBB ab 21 Uhr wieder von Regionalzügen befahren werden.

Murenabgänge auch in Salzburg

Gewitter mit Starkregen führten am Mittwochabend auch zu Murenabgängen im Pinzgau in Salzburg. Vor allem die Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und Taxenbach waren betroffen. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, um die Sicherheit wiederherzustellen, sagte Manfred Höger, Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, am Donnerstagvormittag auf APA-Anfrage.

Die Aufräumarbeiten würden noch einige Tage dauern. Wasser, Schlamm, Geröll, entwurzelte Bäume und Erdreich haben Straßen und Häuser beschädigt. Im Brucker Ortsteil St. Georgen sind mehrere Objekte betroffen. Die Häuser seien weiterhin bewohnbar, „ein Gebäude ist derzeit nur zu Fuß erreichbar“, schilderte Höger. Eine Zufahrtsstraße im Bereich Griesergraben wurde wegen Vermurungen gesperrt. Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren und Mitarbeiter der Wildbachverbauung waren im Einsatz.