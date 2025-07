Wolf im Tiroler Unterland zum Abschuss freigegeben

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Wolf erlassen. Auf einem Almgebiet in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) wurde am Dienstag ein totes Rind entdeckt. Nach der Begutachtung durch eine Amtstierärztin und dem Fund einer Losung bestand der Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfes. Die nunmehrige Abschussverordnung für einen Schadwolf gilt für acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ereignisort.