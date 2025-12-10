Für viele gehört ein festlich geschmückter Christbaum zu Weihnachten dazu. Bunte Kugeln, leuchtende Kerzen, funkelnde Lichterketten und das satte Grünsorgen für echte Adventstimmung. Wer sich für einen echten Tannenbaum entscheidet, muss diesen jedoch erst mal sicher nach Hause bringen. Wird er mit dem Auto transportiert, müssen ein paar Dinge beachtet werden. Ansonsten können Strafen bis zu 10.000 Euro drohen.

Weihnachtsbaum muss bei Transport ausreichend gesichert sein Der ÖAMTC weist in einer Mitteilung auf die Regeln für den Autotransport von Weihnachtsbäumen hin. Wichtig ist vor allem die vorschriftsmäßige Ladungssicherung, wie ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner erklärt: Auch der Weihnachtsbaum ist ein Ladegut, das vorschriftsmäßig gesichert werden muss. Durch die Größe und Schwere kann eine unzureichende Sicherung einen selbst, aber auch andere Verkehrsteilnehmende gefährden.

Bis zu 10.000 Euro Strafe möglich Die Expertin weist darauf hin, dass bei unzureichender Sicherung Strafen von bis zu 10.000 Euro verhängt werden können. "Auch eine Vormerkung im Führerscheinregister ist möglich", warnt Pronebner. Man sollte also keinesfalls den Fehler machen, den Baum am Autodach oder im Fahrzeuginneren lose zu lassen.

So wird der Christbaum sicher transportiert ÖAMTC-Experten betonen, dass die Pflicht besteht, die Ladung richtig zu fixieren. Folgende Dinge helfen, den Baum unfallfrei ans Ziel zu bringen. Am Autodach: Baum im Netz belassen

Baumstamm soll nach vorne zeigen, Baumspitze nach hinten ausrichten

ausrichten Am vorderen und hinteren Gepäckträger mit Textilspanngurten befestigen

Spanngurt zusätzlich um den Stamm wickeln, um Baum während der Fahrt zu stabilisieren

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl rät zu Textilspanngurten: "Die sind massiv, die überdehnen sich nicht, während der Gummi-Expander nachgibt." Das ist gefährlich, weil sich der Baum bei jedem Fahrmanöver bewegen kann. Bei einer Vollbremsung könnte der Baum "plötzlich auf der Motorhaube liegen". Um den Lack vor Kratzern zu schützen, empfiehlt sich außerdem eine Unterlage zwischen Baum und Fahrzeugdach.

Im Auto: Mit der Baumspitze nach vorne ins Fahrzeug legen

ins Fahrzeug legen Mit Textilspanngurten im Innenraum fixieren, damit er beim Bremsen nicht verrutscht

Fahrzeug muss sicher bedient werden können: Handbremse, Schalthebel und Pedale müssen frei zugänglich bleiben

Freie Sicht auf beiden Seiten und die Spiegel muss stets gewährleistet sein Ist der Baum kurz genug, legt man ihn am besten quer zur Fahrtrichtung ins Auto. Bei längeren Bäumen, die längs transportiert werden, sollte der Stamm nicht nach vorne zeigen.