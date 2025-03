Morgens ein paar motivierende Worte in sein Glas Wasser sprechen und der Tag wird sich zum Guten wenden? So jedenfalls sehen es TikTok-User, die auf die sogenannte "Water Manifestation Method" oder "Talking to Water Method" schwören, um ihre Ziele zu manifestieren.

Mit Wasser manifestieren: So funktioniert's! Die TikTokerin @blanketsoflove teilte ein Video, in welchem sie zu ihrem Glas Wasser spricht. Sie hält es in den Händen, führt es zum Mund und spricht folgendes Mantra in die Glasöffnung: "Glück, Gesundheit, Schutz, Freude, Liebe, Fülle, Verbundenheit" und viele weitere positiv konnotierte Begriffe. Erst dann nimmt sie den ersten Schluck und überträgt somit vermeintlich die Energie, mit der sie das Wasser aufgeladen hat, in ihr Innerstes.

Alternativ werden auch immer wieder konkrete Absichten oder Affirmationen formulieret: "Ich bin vollkommen gesund."

"Ein Schutzengel wird mich heute begleiten."

"Meine Intuition wird mich heute leiten."

"Heute bin ich voller Energie und Motivation."

Die TikTokerin berichtet, dass sie diese Methode bereits seit Längerem praktiziert und sie sich seither wesentlich besser fühlt und motivierter in den Tag startet. An den Tagen, an denen sie nicht zu ihrem Wasser spricht, würde sie einen deutlichen Unterschied merken. "Ist das ein Placebo-Effekt? Oder heilt mich mein Wasser tatsächlich?", fragt sich die junge Frau.

Wasser ist die Quelle des Lebens, Wasser transportiert Energie, auf diesem Konzept beruht die "Water Manifestation Method", mit der anhand von Affirmationen und Mantras selbst bestimmen kann, wie man sich an einem bestimmten Tag zu fühlen hofft. Im Zentrum dieser Praxis steht die Idee, dass Energie dorthin fließt, wohin man die Aufmerksamkeit richtet.

Gegenüber Bustle erklärt Astrologin und Human-Design-Expertin Mikaela MacLean, dass das Konzept in den 90er Jahren durch den japanischen Forscher Dr. Masaru Emoto Fahrt aufnahm. "Seine Studien zeigten, dass Wasserkristalle, die sowohl positiven als auch negativen Worten ausgesetzt waren, entweder harmonische oder disharmonische Muster und Formen aufwiesen - was die Aufmerksamkeit auf die Reaktion des Wassers auf das menschliche Bewusstsein lenkte."

Zudem erwähnt sie den mächtigen Einfluss des Placebo-Effekts, der wissenschaftlich belegt ist. Wichtig sei nur Kontinuität und Positivität bei der Wahl der Worte, betont MacLean: "Täglich dieselbe Affirmation oder dasselbe Mantra zu verwenden, hilft dabei, sich zu konzentrieren und das Ziel im Unterbewusstsein zu verankern."