"Hirnschäden": Cannabis-Gummibärchen als neue Droge auf Vormarsch

Die Gummibärchen verbreiten sich derzeit vor allem bei jungen Menschen und sind nicht nur in den USA, sondern auch im deutschsprachigen Raum auf dem Vormarsch. Experten warnen vor lebensgefährlichen Folgen .

"Lebensbedrohlich": Neue Droge in E-Zigaretten auf dem Vormarsch

In Großbritannien starb eine Studentin nach dem Verzehr eines einzigen THC-Gummibärchens. Wie der Mirror berichtet, wurden mehrere Herzstillstände und Hirnschäden als Todesursachen angegeben, welche durch die Toxizität der synthetischen Cannabinoide ausgelöst wurden. Sie hatte die Gummibärchen über eine Messaging-App bestellt und den Dealer zuvor noch gefragt, ob diese "stark" wären.

Droge auch in Österreich angekommen

Auch in Österreich wurden bereits einige Personen ins Krankenhaus eingeliefert, die zuvor synthetischer Cannabinoide konsumiert hatten. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt Wien beobachtete zuletzt einen Anstieg dieser Substanzen. In New York wurde zuletzt eine ganze Schulklasse ins Spital eingeliefert, nachdem sie gemeinsam Cannabis-Gummibärchen gegessen hatten.