In Deutschland breitet sich zurzeit vor allem bei Jugendlichen eine gefährliche synthetische Droge aus. "Baller Liquid" , auch als "Görke" bekannt, wird über E-Zigaretten oder Vape-Geräte konsumiert.

Bereits sieben Todesfälle bekannt

Toxikologe Volker Auwärter von der Universität Freiburg bestätigte gegenüber ZDF, dass in den vergangenen zwei Jahren sieben Todesfälle im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden untersucht wurden. In Niedersachen hatte eine Schülerin zuletzt die Droge konsumiert wund wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort kämpfte sie mehrere Tage lang ums Überleben. Ihr Zustand sei nun aber stabil, wie die Bild-Zeitung berichtete. "Mit Cannabis kann man sich nur schwerlich umbringen. Mit Vapes geht das", warnt Auwärter einmal mehr.