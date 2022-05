„Zeit ist ein Mantra“

So gehört zu seinen bekanntesten Projekten das Fogo Island Inn vor der Küste von Neufundland. Das 29-Zimmer Luxushotel steht an einem Ende auf Stelzen, um die mit Flechten bedeckte Landschaft intakt zu belassen und den Besuchern einen besseren Blick auf die Atlantikküste zu ermöglichen.

Buchneuerscheinung: „New Northern Houses“

Das Portfolio von Saunders Architecture umfasst Wohn- und Kulturprojekte, Nationalparks und „off grid“ Mikrohäuser, die sich in abgelegene Orte einfügen und die Umwelt wenig bis gar nicht beeinträchtigen.

Das Studio hat zahlreiche Preise und und weltweit Auszeichnungen erhalten. Saunders Ansatz ist auch das Thema in zwei Büchern. Im kürzlich erschienenen „Todd Saunders: New Northern Houses“ (Verlag Thames & Hudson) werden elf Bewohner in Kanada und Skandinavien porträtiert.

Philanthropische Architektur

Stets arbeitet Saunders mit örtlichen Handwerkern und Zimmerleuten zusammen, um traditionelle Materialien und Techniken einfließen zu lassen. Der Gastprofessor an der Cornell University in Ithaca, New York, wurde im Jahr 2020 in die Royal Canadian Academy of Arts aufgenommen.

In den letzten Jahren hat sich Saunders gezielter auf „philanthropische Architektur“ konzentriert. Er versteht darunter eine Architektur, die der Gemeinschaft in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht „etwas zurückgeben“ soll. Das Illusuak Cultural Centre in Labrador, Kanada, ist ein solches Beispiel. Es wurde von und für das selbstverwaltete Volk von Nunatsiavut, den Labrador Inuit, gebaut.

Text: Linda Benkö Fotos: Saunders Arhitecture, MIR Visuals, Iwan Baan