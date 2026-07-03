Wer viel mit der Maschine unterwegs ist, wird sich bestimmt schon ein paar Mal die Frage gestellt haben, wieso man bestimmte Vorkehrungen bei Abflug und Landung trifft oder warum es immer noch Aschenbecher in Flugzeugen gibt.



KURIER hat mit den Experten von Austrian Airlines gesprochen, die die häufigsten Fragen rund ums Reisen mit dem Flieger beantwortet haben.

Warum begrüßt die Crew die Passagiere beim Einsteigen in den Flieger? Passagiere und Passagierinnen kennen die Situation: Steigt man in den Flieger ein, sieht man zuerst immer die freundlichen Gesichter der Crew, die während des Fluges für die Gäste zuständig ist. Doch laut Austrian Airlines ist die Begrüßung beim Bearding nicht nur ein „Ausdruck österreichischer Gastfreundschaft“, sondern auch ein Moment, um die Reisenden zu „scannen“. Dazu erklären die Experten, dass man „im Hinblick auf mögliche Unterstützungsbedürfnisse oder besondere Situationen an Bord“ besser handhaben kann, wenn man weiß, wer im Flugzeug sitzt. So wird beispielsweise beobachtet, ob es kranke oder ältere Personen in der Maschine gibt, die Hilfe brauchen. Sowie große und starke Passagiere und Passagierinnen, die im Notfall eingreifen können.

Wieso sollten technische Geräte im Flugmodus sein, wenn man in der Maschine ist? Im Flieger trotzdem online zu sein, ist bisher keine Seltenheit mehr: Das WLAN in der Maschine sorgt dafür, dass man weiterhin mit seinen Liebsten verbunden bleibt oder Schnappschüsse aus dem Urlaub posten kann. Dennoch müssen Handy, Laptops & Co. in den Flugmodus gewechselt werden, sobald man im Flieger sitzt. Doch warum eigentlich? Seitens Austrian Airlines heißt es: „Der Flugmodus stellt sicher, dass persönliche elektronische Geräte keine Signale senden, die die Kommunikations- und Navigationssysteme des Flugzeugs beeinträchtigen könnten. Auch wenn moderne Systeme gut abgeschirmt sind, gilt diese Vorsichtsmaßnahme international als bewährter Standard für einen sicheren Flugbetrieb.“

Wieso werden bei Start und Landung die Lichter gedimmt? Beim Abflug und bei der Landung fällt vor allem eines auf: Das Licht wird im Flieger gedimmt. Dahinter versteckt sich ein nützlicher Grund: „Das Dimmen der Kabinenbeleuchtung während Start und Landung unterstützt die Augen unserer Fluggäste dabei, sich an die Lichtverhältnisse außerhalb des Flugzeugs anzupassen“, so die Experten der Fluglinie. In unerwarteten Situationen wird so die Orientierung erleichtert.

Warum muss die Sonnenblende bei Start und Landung oben sein? Neben dem gedimmten Licht müssen bei Abflug und Landung auch die Fensterblenden immer oben sein. Auch dies hat einen wichtigen Grund, denn offene Fensterblenden sorgen dafür, dass „die Crew die Situation außerhalb des Flugzeugs aus Sicherheitsgründen gut im Blick behalten kann“. Bei unvorhergesehenen Situationen können sich so alle Beteiligten besser orientieren.

Welchen Zweck erfüllt das Loch in der mittleren Scheibe der Fenster? Wer sich die Fenster in Flugzeugen genau angesehen hat, wird bemerkt haben, dass in der inneren Fensterscheibe ein kleines Loch zu sehen ist. Dieses wird auch „Bleed Hole“ genannt und hat laut Austrian Airlines eine wichtige technische Funktion: „Es reguliert den Druck zwischen den Scheiben und sorgt dafür, dass die äußere Scheibe den Hauptdruckunterschied zwischen Kabine und Außenluft trägt.“ Doch das ist nicht alles, denn das „Bleed Hole“ trägt auch gleichzeitig zur Stabilität der gesamten Konstruktion bei und verhindert, dass die Fenster beschlagen.