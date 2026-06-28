Frankreich: Flugzeug mit Fallschirmspringern an Bord abgestürzt
Zusammenfassung
- Nahe Nancy ist am Sonntag im Vorort Tomblaine ein Kleinflugzeug abgestürzt, zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.
- Der Präfekt von Meurthe-et-Moselle bestätigte elf Tote, darunter laut Berichten möglicherweise der Pilot, fünf Fluglehrer und fünf Kursteilnehmer.
- Bei der abgestürzten Maschine soll es sich um eine in Deutschland registrierte Pilatus PC-6 für Fallschirmsprünge handeln; die Unglücksursache ist noch unklar.
Nahe der französischen Stadt Nancy ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Laut Berichten, unter anderem von L’Est Républicain, befand sich an Bord eine Gruppe, die einen Fallschirmsprung geplant hatte – darunter offenbar auch Krankenschwestern.
Am Absturzort im Vorort Tomblaine sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.
Elf Tote
Der Präfekt des Départements Meurthe-et-Moselle bestätigte, dass elf Menschen ums Leben gekommen sind. Berichten zufolge könnten sich unter den Opfern fünf Fluglehrer, fünf Teilnehmer eines Kurses sowie der Pilot befinden, was jedoch noch nicht endgültig offiziell bestätigt ist. Auch wird berichtet, dass mehrere Personen beim Absturz aus dem Flugzeug geschleudert worden sein sollen.
Bei der Maschine handelte es sich offenbar um eine in Deutschland registrierte Pilatus PC‑6, die häufig für Fallschirmsprünge eingesetzt wird. Die Ursache des Unglücks ist derzeit noch unklar, zudem besteht laut Einsatzkräften am Wrack eine erhöhte Explosionsgefahr.
Kommentare