Fluglotse eingeschlafen: Flugzeug muss Warteschleifen fliegen

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Flughafen Ajaccio Napoleon Bonaparte auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika: Ein Fluglotse schlief während seiner Schicht ein , wodurch ein Airbus A320neo der Fluggesellschaft Air Corsica für fast 20 Minuten nicht landen konnte und gezwungen war, über dem Flughafen mehrere Warteschleifen zu fliegen.

Der Flug war planmäßig von Paris-Orly gestartet und sollte am frühen Abend in Ajaccio landen. Doch beim Anflug erhielt die Crew keine Antwort vom Tower, auch die Landebahnbeleuchtung war ausgeschaltet. Nach mehreren vergeblichen Funkversuchen informierte die Crew die Bodenkräfte, woraufhin Flughafenfeuerwehr und Gendarmarie zum Kontrollturm ausrückten.

Diese fanden dort schließlich den einzigen diensthabenden Fluglotsen vor: schlafend. Der Mann wurde geweckt, schaltete die Landebahnbeleuchtung wieder an und gab die Landung frei. Der Airbus landete schließlich sicher, mit rund 18 Minuten Verspätung.