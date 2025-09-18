Fast 30 Stunden im Flieger: Längster Direktflug der Welt ab Dezember

Eine gehörige Portion Sitzfleisch ist von Passagieren der China Eastern Airlines ab dem 4. Dezember 2025 gefragt. Da nimmt die Fluglinie nämlich den längsten Direktflug der Welt auf. Fast 19.700 Kilometer misst die neue Strecke von Shanghai nach Buenos Aires. Geflogen wird mit einer Boeing 777-300ER.

Ganz ohne Pause geht es bei einem Flug dieses Ausmaßes nicht: In Auckland legt die Maschine einen Tank- und Technikstopp ein, während die Passagiere an Bord bleiben. Die Crew wird ausgetauscht. Da die Verbindung unter einer Flugnummer läuft, gilt sie offiziell als Direktflug.