Fast 30 Stunden im Flieger: Längster Direktflug der Welt ab Dezember
Zusammenfassung
- China Eastern Airlines startet am 4. Dezember 2025 den längsten Direktflug der Welt von Shanghai nach Buenos Aires mit Zwischenstopp in Auckland.
- Die Flugzeit beträgt rund 25,5 Stunden, auf dem Rückweg bis zu 29 Stunden, wobei Passagiere während des Technikstopps an Bord bleiben.
- Die neue Verbindung soll Handel und politische Partnerschaft zwischen China und Argentinien stärken.
Eine gehörige Portion Sitzfleisch ist von Passagieren der China Eastern Airlines ab dem 4. Dezember 2025 gefragt. Da nimmt die Fluglinie nämlich den längsten Direktflug der Welt auf. Fast 19.700 Kilometer misst die neue Strecke von Shanghai nach Buenos Aires. Geflogen wird mit einer Boeing 777-300ER.
Ganz ohne Pause geht es bei einem Flug dieses Ausmaßes nicht: In Auckland legt die Maschine einen Tank- und Technikstopp ein, während die Passagiere an Bord bleiben. Die Crew wird ausgetauscht. Da die Verbindung unter einer Flugnummer läuft, gilt sie offiziell als Direktflug.
Die Reisezeit beträgt rund 25,5 Stunden, auf dem Rückweg wegen Gegenwinden sogar bis zu 29 Stunden. Damit bleibt der Titel für den längsten Nonstop-Flug bei Singapore Airlines, die Singapur und New York in 18,5 Stunden verbindet.
Tickets kosten ab etwa 1.500 Euro in der Economy Class, für Business-Sitze muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen: Preise liegen hier bei über 5.000 Dollar.
Hinter der Rekordstrecke stehen auch strategische Überlegungen. Mit der Verbindung will China den Handel mit Argentinien erleichtern und die politische Partnerschaft vertiefen.
