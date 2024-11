Letzter Vollmond des Jahres: Was bedeutet der Supermond?

Am 15. November erwartet uns der letzte "Supermond" des Jahres , also ein besonders großer und heller Vollmond im erdigen Stier-Zeichen. Dieser wird auch als Nebel- oder Bibermond bezeichnet.

Wie "ARD alpha" beschreibt, wird es eine lange Vollmondnacht geben, denn der Nebelmond wird von vier Uhr nachmittags bis 8:15 Uhr morgens am 16. November über dem Horizont stehen. Das sind insgesamt über 16 Stunden.

Der Vollmond im November 2024 steht außerdem im Erdzeichen Stier, der uns vor allem einen Ruhepol bescheren soll. Dieser signalisiert uns, dass wir es uns in unserer Komfortzone gemütlich machen können. Transformationen und große Veränderungen sollen dieses Mal ausbleiben – demnach sollen wir vor allem Hier und Jetzt ankommen und in uns kehren.

Supermond: Wie wirkt sich der Nebelmond auf uns aus?

Am 15. November sollen wir vor allem viel Optimismus für unsere Zukunft verspüren und die Stier-Energien sollen diese auch verstärken. Diese "Glückskonstellation" trägt zur Entschleunigung bei, ohne das Wichtige aus den Augen zu verlieren. Der gemütliche Stier-Mond soll uns also etwas erden, was bei diesem Sternzeichen mehr als passend ist.