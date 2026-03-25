Ein Kommentar unter einem YouTube-Video war der Auslöser für eine außergewöhnliche Liebesgeschichte: Die Schottin Dani Scott (22) verlobte sich mit einem US-Amerikaner – nur 24 Stunden nach ihrem ersten persönlichen Treffen.

YouTube-Kommentar brachte Liebesgeschichte ins Rollen Die 22-jährige Kellnerin aus Galashiels hatte auf YouTube ein Video über sogenannte Dumbphones veröffentlicht. Das sind minimalistische Handys, die sich auf Basisfunktionen wie Telefonieren und SMS beschränken und bewusst keinen Internetzugang haben. Der 24-jährige Jake aus den USA hinterließ ihr unter diesem Video einen Kommentar. Die Schottin soll ihn inspiriert haben, selbst einen YouTube-Account zu starten. Kurz darauf postete er erste Videos, die sich ebenfalls um die einfach gehaltenen Mobiltelefone drehten.

Intensiver E-Mail-Kontakt Die beiden Content Creator folgten sich und kamen schließlich im Dezember 2025 erneut in Kontakt, als Jake Dani in einem weiteren Kommentar nach ihrer E-Mail-Adresse fragte. Daraus entwickelte sich rasch ein intensiver Austausch: Tagelang schrieben sie sich E-Mails, bevor sie zum ersten Mal miteinander telefonierten. "Nach ein paar Telefonaten stellten wir fest, dass wir uns mochten, obwohl er in Amerika und ich in Schottland lebe", wird die 22-Jährige von der britischen Zeitung Daily Record zitiert.

Blitzverlobung beim ersten Date Nur eine Woche nach ihrem ersten Telefongespräch beschlossen sie, sich persönlich zu treffen. Dafür reiste Jake, der rund 6.400 km Luftlinie entfernt wohnt, im Februar 2026 nach Schottland und blieb insgesamt 12 Tage. "Es war unglaublich. Die schönsten zwölf Tage meines Lebens", erinnerte sich Dani später. Doch es kam noch überraschender: Noch keine vollen 24 Stunden nach der Ankunft ging Jake bei einem gemeinsamen Spaziergang auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag.

Trennung von Ex-Verlobtem erst vier Monate her Die 22-Jährige sagte "überglücklich" Ja und beschrieb den Moment als "unglaublich aufregend". Doch nicht alle freuten sich gleichermaßen mit ihr: Von Freunden und Familie wurde sie teilweise kritisiert für ihre Entscheidung. Der Grund: Dani hatte sich erst vor vier Monaten von ihrem damaligen Verlobten getrennt, den sie eigentlich im Herbst 2025 heiraten wollte. Doch die Beziehung scheiterte letzten Endes und die Hochzeit wurde kurzfristig abgesagt.