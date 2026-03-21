Ein Mann aus Berlin legte an einer Raststätte an der A93 bei Thiersheim in Bayern einen kurzen Zwischenstopp ein. Vor dem Händewaschen auf der Toilette legte er seinen goldenen Ehering im Wert von rund 4.000 Euro ab. Erst auf der Weiterfahrt bemerkte er, dass er das Schmuckstück liegen gelassen hatte. Dank eines ehrlichen Lkw-Fahrers fand der Ring schließlich über Umwege wieder zu seinem Besitzer zurück.

Lastwagenfahrer brachte 4.000-Euro-Goldring zur Polizei Wie RTL unter Berufung auf die dpa berichtet, rief der Berliner zunächst bei der Autobahnraststation an. Dort wurde jedoch kein Ring abgegeben. Kurz darauf betrat ein Lkw-Fahrer aus dem oberpfälzischen Oberviechtach die Herrentoilette, entdeckte den Goldring und nahm ihn mit in seine Heimatstadt. Bei der Polizei in Oberviechtach gab er das Schmuckstück schließlich ab, woraufhin die Beamten es an das örtliche Fundbüro weiterleiteten.

Als die Polizei zuvor bei der Raststätte angerufen hatte, hinterließen die Mitarbeiter dort ihre Telefonnummer für den Fall, dass sich der Besitzer des Rings noch einmal melden sollte. Und tatsächlich rief der Berliner einen Tag später erneut an und konnte an die zuständige Polizeistation verwiesen werden.