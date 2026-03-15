Der deutsche Fitness- und Sportinfluencer Dominik Stroh ist bekannt für seine Inhalte rund um Ausdauer, Fitness und Extremsport. Kürzlich sorgte er mit einer außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung für Aufsehen in den sozialen Medien: In über 10.000 Metern Höhe sammelte er während eines elfstündigen Fluges 5.500 Schritte.

Stroh filmte sich selbst bei der Aktion und stellte das Video ins Netz. Inzwischen verzeichnet es auf Instagram 12,9 Millionen Aufrufe.