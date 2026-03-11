Brasilien

Heimliche Aufnahmen? Gruseliger Fund in Mitarbeiter-Toilette

In Brasilien entdeckte eine Mitarbeiterin in der Firmen-Toilette eine versteckte Kamera in der Steckdose. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Aufnahmen.
Toilette mit Haltegriffen, Toilettenpapierhalter und Steckdose an der Wand darunter.

Eine Mitarbeiterin einer brasilianischen Solarenergie-Firma wurde misstrauisch, als sie plötzlich ein Blinken aus der Steckdose in der Personal-Toilette bemerkte. Ihr Verdacht bestätigte sich: In einem der drei Steckdosenlöcher befand sich eine kleine Spionagekamera, die die Mitarbeitenden im WC filmte.

Steckdose mit Kamera auf Personal-Toilette entdeckt

Der Vorfall ereignete sich Anfang März im Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens. Wie RTL berichtet, soll die Angestellte nach ihrer beunruhigenden Entdeckung zunächst einen Arbeitskollegen informiert und anschließend die Polizei verständigt haben. 

Als die Abdeckung der Steckdose entfernt wurde, kam die verbaute Kamera deutlich zum Vorschein. Da die Steckdose unterhalb des Waschbeckens neben der Toilette montiert war, war die Vorrichtung nur sichtbar, wenn man sich bückte. 

Statement der Firma

Bei ihrem Eintreffen beschlagnahmten die Behörden mehrere Handys und einen Computer der Firma. Das Unternehmen selbst weist jegliche Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme, die auf Instagram veröffentlicht wurde, betont die Solarenergie-Firma, eine "Geschichte der Seriosität und des sorgfältigen Umgangs mit beruflichen und persönlichen Angelegenheiten" zu haben. 

Weiter heißt es: "Wir stellen klar, dass wir keinerlei Verbindung zur Installation der Kamera haben und daher bis zu dem Zeitpunkt, als dies gemeldet wurde, nichts von ihrer Existenz wussten."

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf illegale Aufnahmen und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs.

