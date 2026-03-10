Im US-Bundesstaat Georgia nahm ein vermeintlich harmloser Schülerstreich ein tragisches Ende. Fünf Teenager waren gerade dabei, das Grundstück des Highschool-Mathematiklehrers und zweifachen Vaters Jason Hughes (40) mit Toilettenpapier einzurollen, als sich der Vorfall ereignete.

Berichten zufolge ging Hughes nach draußen zu den Fahrzeugen der Jugendlichen, stolperte dabei und fiel auf die Straße. Dort soll er von dem Auto der flüchtenden Schüler überfahren worden sein. Kurze Zeit später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Schüler wickelten Grundstück von Lehrer mit Toilettenpapier ein Wie CBS News unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriffbüros von Hall County berichtet, hielten sich am Freitagabend, dem 6. März, gegen 23:40 Uhr fünf Schüler auf dem Grundstück ihres Lehrers auf. In einer nächtlichen Aktion sollen sie Bäume sowie Sträucher mit Toilettenpapier umwickelt haben – eine gängige Tradition in der Region während der Abschlussballsaison.

Gegenüber der New York Times sagte Laura Hughes, die Ehefrau von Jason Hughes, dass ihr Mann bei den Schülern sehr beliebt und geschätzt gewesen sei. Zudem erklärte sie, der 40-Jährige habe von dem Streich gewusst und sei "bereit gewesen, sie auf frischer Tat zu ertappen." Er habe sie nicht konfrontieren, sondern vielmehr überraschen wollen.

Lehrer stolperte und wurde von Auto erfasst Als er jedoch nach draußen lief, soll er gestolpert und hingefallen sein. Während die Teenager versuchten, in zwei Autos zu flüchten, wurde der Lehrer laut Polizeiangaben versehentlich von einem Pickup erfasst, der von einem 18-jährigen Schüler gesteuert wurde.

Die Schüler sowie zwei weitere Personen hielten an und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Familienvater anschließend ins Krankenhaus. Wenige Stunden später starb Hughes im Northeast Georgia Medical Center in Gainesville.

18-jähriger Schüler wegen fahrlässiger Tötung angeklagt Der 18-jährige Fahrer wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Hausfriedensbruch angeklagt. Wie BBC berichtet, fordert die Familie des verstorbenen Lehrers jedoch, dass das Verfahren gegen den Schüler eingestellt wird. Gegenüber der New York Times sagte Hughes' Ehefrau:

"Dies ist eine furchtbare Tragödie, und unsere Familie ist fest entschlossen, eine weitere Tragödie zu verhindern, die das Leben dieser Schüler zerstören würde." von Laura Hughes