USA

Nach missglücktem Klopapier-Schülerstreich: Vater (40) tot

Ein Lehrer ist in Georgia bei einem missglückten Schülerstreich mit Toilettenpapier gestorben. Seine Familie fordert nun Gnade für die Jugendlichen.
Monika Kässer
10.03.2026, 12:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehrere Toilettenpapierrollen werden von einer Person im Arm gehalten.

Im US-Bundesstaat Georgia nahm ein vermeintlich harmloser Schülerstreich ein tragisches Ende. Fünf Teenager waren gerade dabei, das Grundstück des Highschool-Mathematiklehrers und zweifachen Vaters Jason Hughes (40) mit Toilettenpapier einzurollen, als sich der Vorfall ereignete.

Berichten zufolge ging Hughes nach draußen zu den Fahrzeugen der Jugendlichen, stolperte dabei und fiel auf die Straße. Dort soll er von dem Auto der flüchtenden Schüler überfahren worden sein. Kurze Zeit später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

"Hab keine Angst": Frau (28) wird aus Rutsche geschleudert – tot

Schüler wickelten Grundstück von Lehrer mit Toilettenpapier ein

Wie CBS News unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriffbüros von Hall County berichtet, hielten sich am Freitagabend, dem 6. März, gegen 23:40 Uhr fünf Schüler auf dem Grundstück ihres Lehrers auf. In einer nächtlichen Aktion sollen sie Bäume sowie Sträucher mit Toilettenpapier umwickelt haben – eine gängige Tradition in der Region während der Abschlussballsaison.

Gegenüber der New York Times sagte Laura Hughes, die Ehefrau von Jason Hughes, dass ihr Mann bei den Schülern sehr beliebt und geschätzt gewesen sei. Zudem erklärte sie, der 40-Jährige habe von dem Streich gewusst und sei "bereit gewesen, sie auf frischer Tat zu ertappen." Er habe sie nicht konfrontieren, sondern vielmehr überraschen wollen.

Lehrer stolperte und wurde von Auto erfasst

Als er jedoch nach draußen lief, soll er gestolpert und hingefallen sein. Während die Teenager versuchten, in zwei Autos zu flüchten, wurde der Lehrer laut Polizeiangaben versehentlich von einem Pickup erfasst, der von einem 18-jährigen Schüler gesteuert wurde.

Bub (4) erscheint allein zur Herz-OP und wird von Ärztin adoptiert

Die Schüler sowie zwei weitere Personen hielten an und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Familienvater anschließend ins Krankenhaus. Wenige Stunden später starb Hughes im Northeast Georgia Medical Center in Gainesville.

18-jähriger Schüler wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Der 18-jährige Fahrer wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Hausfriedensbruch angeklagt. Wie BBC berichtet, fordert die Familie des verstorbenen Lehrers jedoch, dass das Verfahren gegen den Schüler eingestellt wird. Gegenüber der New York Times sagte Hughes' Ehefrau: 

"Dies ist eine furchtbare Tragödie, und unsere Familie ist fest entschlossen, eine weitere Tragödie zu verhindern, die das Leben dieser Schüler zerstören würde."

von Laura Hughes

Jason Hughes hinterlässt seine Ehefrau und zwei junge Söhne.

kurier.at, mka  | 

Kommentare