Yuris Cristel Camila García besuchte am 5. März in Chinácota (Kolumbien) einen Freizeitpark, der unter anderem eine riesige Rutsche im Angebot hatte. In einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wird, hört man, wie sich die Frau vor der Abfahrt um ihre Sicherheit sorgt. Nur kurze Zeit später verunglückte die 28-Jährige, als sie aus dem Fahrgeschäft geschleudert wurde.

Frau fliegt aus Rutsche "Wird mich jemand auffangen?", fragt García in der Aufnahme, die sie kurz vor ihrem Ableben ganz oben an der Rutsche zeigt. Ein Mitarbeiter sichert ihr noch auf Spanisch zu, dass sie "keine Angst" haben soll. Wie El Tiempo berichtet, ist die 28-Jährige anschließend mit einem Reifen die Attraktion hinuntergerutscht. Kurz darauf hört man, wie die Frau um die Kurve biegt und zu schreien beginnt. Danach fragt eine andere Person im Video: "Ist sie rausgeflogen?" Wie El Nuevo Dia berichtet, soll die Frau Zeugenaussagen zufolge mit voller Wucht gegen eine der Wände der Rutsche geprallt und anschließend hinausgeschleudert worden sein.

28-Jährige stirbt an schweren Verletzungen Nach dem Unfall wurde die Frau, die nach dem Sturz noch bei Bewusstsein war, in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde sie in das Universitätskrankenhaus Erasmo Meoz in Cúcuta verlegt. Dort wurde diagnostiziert, dass García nicht nur ein Schädel-Hirn-Trauma, sondern auch Verletzungen am Brustkorb und am Abdomen erlitten hatte. Obwohl die Mediziner alles versuchten und sie beim Rutschen einen Helm getragen hat, konnten sie die Kolumbianerin nicht rechtzeitig retten: Sie verstarb am selben Abend an ihren schweren Verletzungen.