Bei der jährlichen Kultur- und Handwerksmesse Surajkund Mela im indischen Bundesstaat Haryana, zu der über eine Million Besucher strömen, kam es am 7. Februar zu einem folgenschweren Unfall. Ein Fahrgeschäft brach während des Betriebs zusammen und stürzte zu Boden. Dabei wurde ein Polizist getötet und mindestens 12 weitere Menschen verletzt.

Riesenschaukel stürzt ein Wie The Economic Times berichtet, ereignete sich das Unglück am Samstagabend gegen 18 Uhr – nur eine Stunde, nachdem ein Tor auf dem Festgelände eingestürzt war und dabei zwei Menschen, darunter ein Kind, verletzt wurden. Die Riesenschaukel "Tsunami Swing" versagte während des Betriebs und krachte voll besetzt zu Boden.

Polizist bei Rettungsaktion tödlich verletzt Unter den Ersthelfern war auch Polizeikommissar Jagdish Prasad, der versuchte, die eingeschlossenen Fahrgäste zu retten. Als der in der Luft hängende Teil der Schaukel schließlich nachgab und niederstürzte, wurde der 59-Jährige so schwer am Kopf getroffen, dass er später seinen Verletzungen erlag. Besonders tragisch: Prasad stand nach 36 Dienstjahren bei der Polizei kurz vor seinem Ruhestand.

Mindestens 12 weitere Personen verletzt Bei dem Unglück wurden mindesten zwölf weitere Personen teils schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Polizei ermittelt Unfallhergang Die Surajkund Mela wurde trotz des tödlichen Unglücks fortgesetzt, lediglich der Bereich um das umgestürzte Fahrgeschäft wurde vorübergehend abgesperrt. Die Polizei hat eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet und die die Untersuchungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang sowie mögliche Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften zu prüfen.