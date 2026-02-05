Anfang Februar kam es in Mumbai (Indien) zu einem dramatischen Zwischenfall im Aufzug eines Wohngebäudes: Mehrere mit Gas gefüllte Luftballons explodierten plötzlich, wodurch ein Feuerball das Innere des Fahrzeugs durchzog und drei Personen in Gefahr brachte. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen das Ausmaß des Vorfalls.

Mit Gas gefüllte Luftballons explodierten im Aufzug Wie Hindustan Times berichtet, wurden eine 21-jährige Frau sowie der Lieferant der Ballons verletzt, als ein Plastiksack voller Partyballons nach dem Betreten eines Aufzugs Feuer fing. Laut Polizei ereignete sich der Zwischenfall am 3. Februar im Anmol Tower in Goregaon West. Bei der verletzten Frau handelt es sich um eine Studentin, die Verwandte in Mumbai besuchte.

Video zeigt dramatische Szenen Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie sie den Fahrstuhl mit einem kleinen Koffer betritt. Kurz darauf steigt ein Mann ein, der über zehn weiß-goldene Ballons hält, die mit Gas gefüllt waren. Berichten zufolge waren die Ballons für eine Geburtstagsfeier im 10. Stock des Gebäudes bestellt worden.

Riesiger Feuerball füllt den Fahrstuhl Als ein zweiter Mann ebenfalls den Aufzug betritt und die Türen sich gerade schließen, explodieren die Ballons und bilden eine riesige Stichflamme. Der kleine Raum füllt sich sofort mit Flammen und die drei Fahrgäste stürmen in geduckter Haltung aus dem Lift, während brennende Plastikreste am Boden zurückbleiben.

Zwei Personen erlitten Verbrennungen Ein Polizeibeamter erklärte, dass die Studentin Verbrennungen zweiten Grades an Händen, Hals und Bauch erlitt. Auch der 32-jährige Lieferfahrer wurde verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Mann kam glimpflich davon.