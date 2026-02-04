Das Video eines Überfalls auf ein Schmuckgeschäft in Westlondon sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen und für zweistellige Millionen-Aufrufe. Aber nicht nur, weil der Diebstahl mitten am helllichten Tag stattfand, sondern auch aufgrund der unbeholfenen Vorgehensweise der Täter.

Video hat 30 Millionen Aufrufe

Auf TikTok wurde das knapp einminütige Video auf dem Kanal des US-Senders abc7 Chicago bereits 30 Millionen Mal angesehen. Ein Nutzer kommentiert: "Das ist der peinlichste Raubüberfall aller Zeiten."

Der Clip zeigt das Juweliergeschäft Gregory & Co in Richmond, einem wohlhabenden Vorort Londons, aus dem Schaufenster eines gegenüberliegenden Shops. Zwei maskierte Männer stehen davor: Einer davon schlägt mit einem Vorschlaghammer mehrfach auf die Scheibe ein, der andere steht mit einem blauen IKEA-Sackerl in der Hand geduldig daneben.