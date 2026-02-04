"Peinlichster Raub aller Zeiten": Social Media lacht über Schmuck-Diebe
Das Video eines Überfalls auf ein Schmuckgeschäft in Westlondon sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen und für zweistellige Millionen-Aufrufe. Aber nicht nur, weil der Diebstahl mitten am helllichten Tag stattfand, sondern auch aufgrund der unbeholfenen Vorgehensweise der Täter.
Video hat 30 Millionen Aufrufe
Auf TikTok wurde das knapp einminütige Video auf dem Kanal des US-Senders abc7 Chicago bereits 30 Millionen Mal angesehen. Ein Nutzer kommentiert: "Das ist der peinlichste Raubüberfall aller Zeiten."
Der Clip zeigt das Juweliergeschäft Gregory & Co in Richmond, einem wohlhabenden Vorort Londons, aus dem Schaufenster eines gegenüberliegenden Shops. Zwei maskierte Männer stehen davor: Einer davon schlägt mit einem Vorschlaghammer mehrfach auf die Scheibe ein, der andere steht mit einem blauen IKEA-Sackerl in der Hand geduldig daneben.
Verkäuferin schlägt mit Schmuckbox zurück
Nach über zehn Schlägen ist die Scheibe immer noch nicht durchbrochen. Schließlich drückt einer der Diebe sie mühsam auf. Der zweite beginnt, den Schmuck in das Plastiksackerl zu schieben, doch kaum hat er angefangen, duckt er sich überrascht, weil eine Verkäuferin ihm mit einer kleinen Schmuckbox auf dem Kopf schlägt.
Als die Scheibe schließlich ganz aus dem Rahmen fällt, erklären die Diebe den Raub auch schon für beendet, da Mitarbeitende den Schmuck von der anderen Seite bereits in das Geschäft räumen. Gegen Ende des Videos sieht man die beiden Einbrecher, wie sie die Gasse entlang flüchten.
User machen sich über Diebe lustig
In den sozialen Medien nehmen viele User den Überfall mit Humor. In der Kommentarspalte heißt es etwa:
- "Das ist der peinlichste Raubübrfall überhaupt."
- "Sie haben sich ihre immer so nützliche IKEA-Blaue-Tasche geschnappt 😭 omg."
- "Ich wünschte, ich hätte deren Selbstvertrauen! lol"
- "Diese IKEA-Taschen sind echt super praktisch."
- "Was für ein schlampiger Raub. Man kann kaum anders, als über ihre Dummheit und Nachlässigkeit zu lachen."
Wie BBC berichtet, ereignete sich der Schmuckraub laut Angaben der Metropolitan Police am Samstag gegen 10:30 Uhr. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten den Vorfall als schweren Einbruch einstufen. Bislang gab es noch keine Verhaftungen.
Das betroffene Schmuckgeschäft befindet sich im Paved Court in Richmond, einer schmalen Fußgängerzone mit kleinen Geschäften, Cafés und historischen Gebäuden.
