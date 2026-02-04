Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene greifen immer häufiger auf Gel-Stressbälle sowie -würfel zurück. Die sensorischen Spielzeuge erfreuen sich eines großen Hypes und werden im Büro- oder Schulalltag immer häufiger gesehen.

Doch nun werden in den USA mehrere Fälle bekannt, in denen sich vor allem Kinder durch diese Stressspielzeuge verletzen. Der Grund dafür ist ein TikTok-Trend.

Stressball in Mikrowelle aufgewärmt Wie CBS News berichtet, wurde der neunjähriger Bub aus Plainfield (Illinois) mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Das Kind legte seinen Gelwürfel in die Mikrowelle, um ihn wieder biegsamer und flexibler zu machen. Auf TikTok kursieren mehrere Videos, in denen behauptet wird, dass das Material der Spielzeuge durch die Hitze wieder weicher wird. Grund dafür ist vor allem, weil dieses nach einiger Zeit fest ist und sich nicht mehr richtig greifen oder zerdrücken lässt.

Gel-Würfel explodierte Als der Neunjährige, nach Absprache mit seinem Freund, das Spielzeug in der Mikrowelle aufwärmte und dann herausnahm, explodierte der Gegenstand. Der Bub wurde im Gesicht und an den Händen stark verbrannt, seine Mutter brachte ihn auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Sein Auge war zugeschwollen, doch das Kind hatte Glück – trotz des Unfalls wurde sein Sehvermögen nicht beeinträchtigt. Nach zwei Tagen konnte das Kind das Krankenhaus wieder verlassen.

Verletzungen durch TikTok-Trend Kelly McElligott, die im Verbrennungszentrums von Loyola Medicine arbeitet, erklärte gegenüber dem Medium, dass dies bereits der vierte dokumentierte Fall sei, dass ein Kind mit derartigen Verbrennungen aufgrund der TikTok-Challenge eingeliefert wurde. Erst Anfang Jänner wurde auch ein Fall aus dem US-Bundesstaat Oregon bekannt, als ein Siebenjähriger durch das Spielzeug verbrannt wurde, nachdem er es erhitzt hatte.

Der Bub musste sogar operiert werden und bekam eine Hauttransplantation. Nach zwei Wochen konnte er endlich das Spital verlassen. "Erhitzen Sie diese Spielzeuge auf keinen Fall, egal auf welche Weise. Ob in der Mikrowelle oder mit heißem Wasser – diese Dinge können wirklich gefährlich sein", erklärte McElligott.