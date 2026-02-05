Zwei Mütter ließen ihre sechs Kinder für rund eine halbe Stunde unbeaufsichtigt in einem Indoor-Schwimmbad eines Sport- und Freizeitzentrums im US-Bundesstaat Michigan. Während sich die Erwachsenen im Bar- und Restaurantbereich aufhielten, ertrank das vierjährige Mädchen.

Sechs Kinder alleine im Pool Wie die Polizei in einer Stellungnahme mitteilte, wurden die Beamten gegen 19:30 Uhr wegen eines möglichen Ertrinkungsfalls zum Deer Lake Athletic Club gerufen. Nach Angaben der Ermittler brachten zwei Frauen ihre sechs Kinder im Alter von vier, sechs, acht, zehn und zwölf Jahren ins Schwimmbad und legten ihnen Poolspielzeug und mehrere Schwimmhilfen, darunter Pool-Nudeln, ins Wasser.

Mütter waren 35 Minuten im Restaurant nebenan Anschließend ließen die Mütter die Kinder unbeaufsichtigt zurück und begaben sich in den Bar- und Restaurantbereich, um Getränke und Speisen zu bestellen. Berichten zufolge hielten sie sich dort rund 35 Minuten auf.

Laut dem Sheriffbüro sind im Poolbereich zwei Hinweisschilder angebracht, die darauf aufmerksam machen, dass kein Rettungsschwimmer im Dienst ist und Minderjährige unter 16 Jahren den Pool nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen dürfen.

4-jähriges Mädchen ertrunken Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten das vierjährige Mädchen auf dem Pooldeck vor, wo zwei erwachsene Männer und eine Frau bereits Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten. Bis zum Eintreffen der Sanitäter übernahmen die Polizisten die Rettungsmaßnahmen. Das Mädchen wurde unverzüglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo es für tot erklärt wurde.

"Dies ist ein entsetzlicher und tragischer Tod, der leicht hätte vermieden werden können", sagte Sheriff Michael J. Bouchard aus Oakland County in einer Stellungnahme der Polizei. Zugleich appellieren die Behörden eindringlich an Erwachsene, bei Schwimmaktivtitäten stets mindestens eine erwachsene Aufsichtsperson für Kinder zu beauftragen.