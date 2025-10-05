Ballons legen Flughafen Vilnius zeitweise lahm

Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend wegen Ballons im Luftraum für mehrere Stunden geschlossen worden.

"Der Flugverkehr ist unseres Wissens nach wegen einer möglichen Serie von Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegen, vorübergehend ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers LTOU der Nachrichtenagentur BNS.

Mittlerweile wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.