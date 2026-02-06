In den vergangenen Tagen haben sich Videoaufnahmen von einem Regionalflughafen in Capurganá (Kolumbien) rasant in den sozialen Medien verbreitet. Die Bilder zeigen eine Szene, bei der selbst erfahrenen Luftfahrtexperten der Atem stockt: Mehrere Pferde laufen auf das Rollfeld, während zeitgleich ein Flugzeug zur Landung ansetzt. Der Vorfall hätte beinahe in einer Katastrophe geendet.

Wie ntv berichtet, sollten die Pferde aus einem Stall entlaufen und über einen nicht ausreichend gesicherten Zaun auf das Flughafengelände gelangt sein.

Pferde rannten auf Flugzeuglandebahn Der Pilot des Kleinflugzeugs reagierte geistesgegenwärtig, bremste stark und verhinderte mithilfe eines Ausweichmanövers eine Kollision. Zudem wichen die Pferde offenbar im letzten Moment aus. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie bedrohlich nahe sich Pferde und Maschine kamen. Weder die Passagiere des Flugzeugs noch die Tiere wurden bei dem Vorfall verletzt.

Anwohner berichten, dass das Gebiet rund um den regionalen Flugplatz nur unzureichend gesichert sei und es in der Vergangenheit immer wieder zu Zwischenfällen mit frei laufenden Tieren in der Umgebung gekommen sei.