Flugzeugabsturz in Kolumbien fordert 15 Tote

Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, darunter auch Politiker.
29.01.26, 08:18

Bei einem Flugzeugabsturz im Nordosten Kolumbiens sind 15 Menschen an Bord einer kleinen Propellermaschine ums Leben gekommen, darunter ein Kongressabgeordneter. Der Inlandsflug der staatlichen Airline Satena war auf dem Weg von Cúcuta nach Ocaña, als er wenige Minuten nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verlor. 

Die Maschine zerschellte in der bergigen Provinz Norte de Santander nahe der Grenze zu Venezuela.

Kurz nach Start: Privatjet geht in Flammen auf

Flugzeugabsturz in Kolumbien: Politiker an Bord

Zur Unglücksursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. „Heute trauert das Land“, teilte Kolumbiens Transportministerin María Fernanda Rojas mit, nachdem Satena den Tod aller 13 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder bestätigt hatte. 

Unter den Opfern ist der kolumbianische Kongressabgeordnete Diógenes Quintero von der Partei, „Partido de la U“. Er war als Abgeordneter lokal bekannt in der Konfliktregion Catatumbo im Nordosten des Landes.

29.01.26, 08:18 

