Flugzeugabsturz in Kolumbien fordert 15 Tote

Bei einem Flugzeugabsturz im Nordosten Kolumbiens sind 15 Menschen an Bord einer kleinen Propellermaschine ums Leben gekommen, darunter ein Kongressabgeordneter. Der Inlandsflug der staatlichen Airline Satena war auf dem Weg von Cúcuta nach Ocaña, als er wenige Minuten nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verlor.

Die Maschine zerschellte in der bergigen Provinz Norte de Santander nahe der Grenze zu Venezuela.