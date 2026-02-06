A1: Pferdetransporter geriet in Vollbrand - Tier verendete

Auf der Westautobahn (A1) ist in der Nacht auf Freitag ein Pferdetransporter in Vollbrand geraten. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich in der Früh mitteilte, hatte der deutsche Lenker des Fahrzeugs gegen 23.40 Uhr bei Sankt Florian (Bezirk Linz-Land) Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt, woraufhin er dieses am Pannenstreifen abstellte.

Kurze Zeit später sei der Transporter in Vollbrand gestanden und das Tier im Laderaum verendet.