A1: Pferdetransporter geriet in Vollbrand - Tier verendete
Ein Pferdetransporter geriet auf der A1 bei Sankt Florian in Vollbrand. Das im Transporter befindliche Pferd starb. Die A1 war während der Löscharbeiten einspurig befahrbar.
Auf der Westautobahn (A1) ist in der Nacht auf Freitag ein Pferdetransporter in Vollbrand geraten. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich in der Früh mitteilte, hatte der deutsche Lenker des Fahrzeugs gegen 23.40 Uhr bei Sankt Florian (Bezirk Linz-Land) Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt, woraufhin er dieses am Pannenstreifen abstellte.
Kurze Zeit später sei der Transporter in Vollbrand gestanden und das Tier im Laderaum verendet.
Das Feuer griff auch auf die angrenzende Lärmschutzwand über, wurde aber von der alarmierten Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Während der Berge- und Aufräumarbeiten war die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien nur einspurig befahrbar.
Kommentare