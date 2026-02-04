Zwei Drogenhändler im Innviertel festgenommen

Die Polizei hat ein Drogennetzwerk im Innviertel aufgedeckt: Ein 24-Jähriger aus Taiskirchen (Bezirk Ried), der das Suchtgift verkauft haben soll, und ein 23-Jähriger aus Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen), sein mutmaßlicher Lieferant, sind festgenommen worden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen fanden die Beamten unter anderem Bargeld, teilweise verkaufsfertig abgepacktes Kokain und Cannabiskraut. Der 24-Jährige wurde im Zuge der Wohnungsdurchsuchung festgenommen.

Kokain gestreckt

Er soll von Anfang 2023 bis April 2025 bis zu 1,4 Kilogramm Kokain erworben und auf 2,1 Kilogramm Kokain gestreckt und ebenso wie 4,4 Kilogramm Cannabiskraut gehandelt haben - und das in einer offenen Bewährungsphase. Über den 24-Jährigen gelangte die Polizei zu dem 23-jährigen Türken, der das Kokain geliefert haben soll.