Drogenring in Braunau ausgehoben - Kokain in Luxusautos geschmuggelt
Die Polizei hat im Bezirk Braunau einen Drogenring ausgehoben, der seit Herbst 2024 mindestens zwölf Kilo Suchtgift, darunter mehrere Kilo Kokain von Deutschland ins Innviertel geschmuggelt und in Hotelzimmern verkauft haben soll.
Für den Transport dürften Luxusautos mit gestohlenen Kennzeichen verwendet worden sein. Das eingenommene Geld wurde u.a. durch Fahrzeugankäufe gewaschen, teilte die Polizei Oberösterreich Dienstag mit. Neun Verdächtige wurden festgenommen.
Die Männer im Alter zwischen 18 und 47 Jahren haben mit dem Dealen auch teure Urlaube und Besuche in Casinos finanziert. Der 20-jährige Hauptverdächtige wurde in Bosnien festgenommen. Im September wurde er nach Österreich ausgeliefert.
Der Großteil der Verhafteten zeige sich geständig. Einigen werden auch schwere Körperverletzungen, Nötigungen, Einbrüche sowie der Besitz von illegalen Waffen und Pyrotechnik vorgehalten. Mit den pyrotechnischen Gegenständen sollen sie ein Taxi und Auslagen gesprengt haben.
