Drogenring in Braunau ausgehoben - Kokain in Luxusautos geschmuggelt

Die Polizei hat im Bezirk Braunau einen Drogenring ausgehoben, der seit Herbst 2024 mindestens zwölf Kilo Suchtgift, darunter mehrere Kilo Kokain von Deutschland ins Innviertel geschmuggelt und in Hotelzimmern verkauft haben soll.

Für den Transport dürften Luxusautos mit gestohlenen Kennzeichen verwendet worden sein. Das eingenommene Geld wurde u.a. durch Fahrzeugankäufe gewaschen, teilte die Polizei Oberösterreich Dienstag mit. Neun Verdächtige wurden festgenommen.