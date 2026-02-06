Am Nachmittag des 1. Februar, dem letzten Tag der einwöchigen Musik- Kreuzfahrt The Jazz Cruise 2026 im Golf von Mexiko, sollte der renommierte amerikanische Jazz-Musiker Ken Peplowski gemeinsam mit einem Quartett an Bord auftreten. Als nach dem 66-Jährigen gesucht wurde, fand man ihn leblos in seiner Kabine.

Musiker bei Kreuzfahrt tot in Kabine gefunden

Der Musiker war ein geschätztes Mitglied der Jazz-Cruise-Familie, wie das Unternehmens auf Instagram betont. "Wir sind traurig, berichten zu müssen, dass unser lieber Freund Ken Peplowski gestern gestorben ist", heißt es in dem Beitrag, der Peplowski beim Klarinettespiel zeigt.

Sein Tod wurde laut Medienberichten am Abend kurz vor dem Hauptkonzert auf dem Kreuzfahrtschiff "Celebrity Summit" bekanntgegeben. Wie ein Passagier gegenüber TMZ berichtete, reagierte das Publikum mit Bestürzung auf die Nachricht.