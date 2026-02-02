Indien will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump künftig auf Erdölimporte aus Russland verzichten und mehr Öl aus den USA und womöglich aus Venezuela importieren. "Das wird helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden", schrieb Trump am Montag nach einem Telefonat mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die USA hätten Indien ihrerseits eine Zollsenkung "von 25 auf 18 Prozent" in Aussicht gestellt, betonte der Präsident.